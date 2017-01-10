В Рязанской области задержаны похитители крупного рогатого скота

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Происшествия

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли четыре кражи коров с территории сельхозпредприятий, расположенных в окрестности деревни Алферьево. Об этом во вторник, 10 января, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские получили информацию, что двое мужчин, проживающих в посёлке Елатьма, неожиданно стали продавать мясо по низким ценам. При этом ни 45-летний житель Елатьмы, ни его 36-летний товарищ ранее не занимались разведением скота. Сотрудники правоохранительных органов решили выяснить, откуда у «коммерсантов» товар. Объехав соседние сельхозпредприятия, они выяснили, что на двух из них был украден крупный рогатый скот.

Дальнейшая проверка установила, что злоумышленники причастны к хищению из трёх хозяйств 11 коров. После того как мужчин задержали, выяснилось, что они вывозили коров на грузовой «Газели» по ночам, после чего дома разделывали туши и продавали мясо.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.