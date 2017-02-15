В Рязанской области задержаны парень и две девушки, решившие прокатиться на чужой иномарке

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия

В Кораблинском районе сотрудники ДПС задержали молодых людей, подозреваемых в угоне иномарки. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инспекторы ДПС ГИБДД ночью ехали по маршруту патрулирования по городу Кораблино, когда увидели подозрительную иномарку. Водитель вёл машину неуверенно, кроме того, один из полицейских узнал в ней автомобиль своих знакомых. Иномарка была остановлена для проверки.

Выяснилось, что за рулём находился 22-летний местный житель. Вместе со знакомыми девушками 15 и 23 лет он нашёл ключи у подъезда одного из домов. Молодые люди при помощи брелока определили автомобиль и решили покататься.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела.