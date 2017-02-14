В Рязанской области задержаны браконьеры

За неделю в регионе незаконно убиты шесть косуль и кабан.

Происшествия

Сотрудниками министерства природопользования Рязанской области в период с 6 по 13 февраля проведено 165 рейдов по борьбе с браконьерством. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В результате рейдовых мероприятий на территории Михайловского охотхозяйства выявлена незаконная добыча 5 особей косули и 1 особи кабана. Ущерб, причинённый министерству, составил 455 тыс. рублей. Браконьеры задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ.

На территории Пронского охотхозяйства выявлен факт незаконной добычи косули. Ущерб составил 60 тыс. рублей. Лица, причастные к незаконной добычи животного задержаны, в отношение нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.

На территории Скопинского охотхозяйства за нарушения Правил охоты (передвижение на снегоходе с собранным, заряженным, расчехлённым оружием) задержаны три человека. В отношение них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.37. КоАП РФ.