В Рязанской области задержана подозреваемая в краже денег из кассы автовокзала

Ранее женщина работала кассиром и сделала себе дубликаты ключей.

Происшествия

В Касимовском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже денег из кассы автовокзала рабочего посёлка Гусь-Железный. Об это в пятницу, 17 февраля, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

27 тысяч рублей были украдены в конце прошлого года. Тогда в ходе расследования следов взлома не обнаружили, не дала результата и проверка работников автовокзала. Однако позже до оперативников дошли сведения, что к краже причастна 25-летняя жительница посёлка. Она сама рассказала знакомой, что незаметно проникла в кассу и раздобыла там деньги на встречу Нового года.

В дальнейшем было установлено, что женщина перед этим работала кассиром на автовокзале, тогда же она сделала дубликаты ключей от кассы. Затем, когда потребовались деньги, чтобы отметить праздник, она незаметно украла их из кассы.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.