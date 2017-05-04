В Рязанской области задержан нетрезвый угонщик скутера

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Происшествия

На улице села Мосолово Шиловского района сотрудники полиции задержали похитителя скутера. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

О том, что 29-летний нетрезвый местный житель разъезжает утром по улицам, в полицию сообщили жители села. Мужчина уже был судим за кражу и наркопреступление. Полицейские сразу же выехали на место и задержали его прямо за рулём скутера. Было установлено, что нетрезвый задержанный ночью угнал скутер из сарая 58-летнего односельчанина.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.