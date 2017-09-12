В Рязанской области задержали вора-нелегала

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия

В Кораблинском районе сотрудники ГИБДД по «горячим следам» задержали уроженца ближнего зарубежья с похищенным имуществом. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Жертвой вора стал житель села Пустотино – из его автомобиля ЗИЛ были украдены магнитола и инструменты. Полицейские оперативно установили приметы подозреваемого и передали их патрулям. Через некоторое время один из них задержал вора – 23-летнего гражданина Узбекистана.

Выяснилось, что в России он находился незаконно. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.