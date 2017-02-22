В Рязанской области задержали серийных скотокрадов

Мужчины воровали коров, забивали их и продавали на рынке.

Происшествия

Двух жителей Рязанской области задержали при подготовке к совершению кражи с фермы, находящейся в окрестностях села Новочернеево. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились работники двух ферм, расположенных в Шацком районе. Они нашли рядом с фермами остатки разделанных коров, а после заметили пропажу трёх бурёнок из стала. В то же время липецкие полицейские сообщили об обнаружении рядом с одном из рынков кусков говядины. По всей видимости, неизвестные не смогли их продать и просто выбросили испортившийся товар. Правоохранители предположили, что мясо выбросили воры, которым было не жалко расстаться с товаром. Также они выяснили приметы продавцов.

Вскоре жители Шацкого района заметили машину, в которой были двое парней в испачканной тёмными волосами и бурыми пятнами одежде. Эта одежда была одной из примет разыскиваемых.

Автомобиль был задержан. Выяснилось, что преступления совершали жители Ряжска 28 и 32 лет. В отношении них завели уголовное дело.