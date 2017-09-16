В Рязанской области задержали двух "чёрных лесорубов"

Злоумышленникам грозят серьёзные сроки.

Происшествия

Полицейские Рязанской области пресекли два случая незаконной рубки леса. В Касимове в ходе очередного рейда было установлено, что 26-летний местный житель заготовил 14 кубометров сосны. Теперь злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

В Шиловском лесничестве 53-летний глава крестьянского фермерского хозяйства незаконно вырубил 6 кубометров сосны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ, которая предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.