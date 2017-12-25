В Рязанской области за налоговое преступление осудили руководителя сельхозпредприятия

В ходе следственных действий в бюджет РФ было возвращено более 20 миллионов рублей.

Происшествия

В Рязанской области суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Продресурс» Юрию Аксёнову, признав его виновным в налоговом преступлении. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что в 2016 году руководитель сельхозпредприятия, зная о долге ООО по налогам, составляющем около 8 млн. рублей, через контрагентов осуществил платежи на сумму, превышающую 9 миллионов.

Уголовное дело Следственный комитет возбудил по материалам, поступившим из налоговых органов. В ходе него в бюджет государства было возвращено более 20 миллионов рублей.

Аксёнова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.