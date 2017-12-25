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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_za_nalogovoe_prestuplenie_osudili_rukovoditelja_selhozpredprijatija/

В Рязанской области за налоговое преступление осудили руководителя сельхозпредприятия
В ходе следственных действий в бюджет РФ было возвращено более 20 миллионов рублей.

Происшествия   75

В Рязанской области суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Продресурс» Юрию Аксёнову, признав его виновным в налоговом преступлении. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что в 2016 году руководитель сельхозпредприятия, зная о долге ООО по налогам, составляющем около 8 млн. рублей, через контрагентов осуществил платежи на сумму, превышающую 9 миллионов.

Уголовное дело Следственный комитет возбудил по материалам, поступившим из налоговых органов. В ходе него в бюджет государства было возвращено более 20 миллионов рублей.

Аксёнова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 