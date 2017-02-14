В Рязанской области вынесли приговор пьющему трактористу

Мужчину, попавшегося пьяным за рулём во второй раз, приговорили к обязательным работам.

Происшествия

Рыбновский районный суд вынес приговор трактористу, в очередной раз севшему за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщил сайт прокуратуры рязанской области.

В ходе суда было установлено, что вечером 25 июля 2016 года С., ранее лишённый прав и оштрафованный на 30 тыс. рублей за пьяную езду, выпив у себя дома сел за руль трактора МТЗ-80. В тот же день мужчину, ехавшего по одному из сёл Рыбновского района, остановили сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил С. к 160 часам обязательных работ. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.