В Рязанской области вынесли приговор москвичу, зарезавшему мать

Во время следствия убийца полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Происшествия

В Рязанской области суд признал 55-летнего жителя Москвы Валентина Вахмистрова виновным в убийстве матери. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил официальный сайт регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

С января 2016 года Вахмистров постоянно жил в деревне Кобяковка Сараевского района, ухаживая за своей 86-летней матерью. Он не раз просил женщину переехать к нему в Москву, но получал отказ. 24 сентября в ходе очередного разговора у нетрезвого мужчины произошла ссора с матерью, он взял нож и ударил её в шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. Подробности произошедшего можно узнать ЗДЕСЬ.

Во время следствия убийца полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 7 годам колонии строго режима.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.