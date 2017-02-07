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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_voditel_sbil_devushku_i_skrylsja_s_mesta_dtp/

В Рязанской области водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП
Пострадавшей, получившей сотрясение мозга, потребовалась помощь медиков.

Происшествия   408

В воскресенье, 5 февраля, около трёх часов ночи на улице Ряжской в Ряжске произошло ДТП. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Автомобиль, скрывшийся впоследствии с места происшествия, задел идущую по улице 28-летнюю местную жительницу. Она вместе с подругой возвращалась домой после встречи выпускников в кафе.

Пострадавшей, получившей сотрясение мозга, потребовалась помощь медиков. Виновника наезда сейчас разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. 