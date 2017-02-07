В Рязанской области водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП

Пострадавшей, получившей сотрясение мозга, потребовалась помощь медиков.

Происшествия

В воскресенье, 5 февраля, около трёх часов ночи на улице Ряжской в Ряжске произошло ДТП. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Автомобиль, скрывшийся впоследствии с места происшествия, задел идущую по улице 28-летнюю местную жительницу. Она вместе с подругой возвращалась домой после встречи выпускников в кафе.

Пострадавшей, получившей сотрясение мозга, потребовалась помощь медиков. Виновника наезда сейчас разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.