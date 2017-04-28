В Рязанской области убили 79-летнюю пенсионерку

За совершение преступления задержан её 50-летний ранее судимый односельчанин.

Происшествия

В Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве 79-летней пенсионерки. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Тело женщины было обнаружено 26 апреля в её доме в селе Гавриловское Спасского района. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, убийство совершил ранее судимый, нигде не работающий 50-летний житель села. Он пришёл к женщине, которой иногда помогал по хозяйству, чтобы занять денег на выпивку. Мужчина рассказал, что хозяйка не только отказалась дать в долг, но и оскорбила его. Подозреваемый разозлился и нанёс хозяйке дома телесные повреждения, от которых она скончалась.

Мужчину задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.