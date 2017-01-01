В Рязанской области столкнулись машина и электровоз

Авария произошла на переезде в Михайловском районе.

Происшествия

В Рязанской области столкнулись машина и электровоз. Авария произошла в воскресенье, 1 января, в 12.40 минут на переезде возле села Голдино Михайловского района, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В результате аварии пострадал человек, уточняется в сообщении ведомства. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 3 человека личного состава и 1 пожарный автомобиль.