http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_stolknulis_mashina_i_elektrovoz_/
В Рязанской области столкнулись машина и электровоз
Происшествия 435
В Рязанской области столкнулись машина и электровоз
Происшествия 435
Авария произошла на переезде в Михайловском районе.
В Рязанской области столкнулись машина и электровоз. Авария произошла в воскресенье, 1 января, в 12.40 минут на переезде возле села Голдино Михайловского района, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
В результате аварии пострадал человек, уточняется в сообщении ведомства. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 3 человека личного состава и 1 пожарный автомобиль.