В Рязанской области сотрудники МЧС спасли одинокую пенсионерку

Женщина, у которой произошёл сердечный приступ, оказалась заперта одна в квартире.

Происшествия

В понедельник, 13 февраля, в Чучковскую пожарную часть №47 поступил сигнал от жильцов дома №11 по улице Молодёжной. К пожилой жительнице дома приехала подруга, но достучаться до хозяйки так и не смогла, хотя женщина и явно была дома. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Гостья пошла по соседям, но никто из них не смог придумать, как проникнуть в квартиру на втором этаже. Решили вызвать МЧС.

Командир отделения спасателей Сергей Трофимов с помощью пожарной лестницы проник в квартиру через балконную дверь и впустил в квартиру медиков. Хозяйка была без сознания, врачи диагностировали у неё сердечный приступ и госпитализировали.