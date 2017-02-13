В Рязанской области служебная собака помогла раскрыть две кражи

Кражи совершил ранее судимый 20-летний парень.

Происшествия

В Касимовском районе сотрудники полиции с помощью служебной собаки раскрыли две домовые кражи. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Жертвами воров стали жители деревни Сорокино. Каждый из них накануне отсутствовал дома, а, вернувшись, они обнаружили взломанное окно и дверь. В первом доме был украден спутниковый ресивер, во втором – радиоприёмник и сотовый телефон.

Для поиска преступников правоохранители задействовали служебную собаку. Пёс вывел полицейских через лесопосадку к соседнему селу Токарево, где живут пожилой мужчина и его 20-летний сын. Войдя в дом, оперативники увидели там украденные вещи.

Позднее выяснилось, что к кражам причастен 20-летний сын хозяина, находившийся в тот момент на лесозаготовках. Он был уже судим за кражу. Подозреваемый найден и задержан.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.