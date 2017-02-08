В Рязанской области рецидивист пришёл в магазин за водкой с ножом

Ранее он был судим за кражу, грабёж и разбойное нападение.

Происшествия

В Клепиках задержан мужчина, пытавшийся похитить из магазина несколько бутылок водки. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О произошедшем в полицию сообщила сотрудница магазина, сообщившая. Что один из клиентов собирается уйти, не оплатив несколько бутылок водки. Его попытались остановить работники магазина, но мужчина достал нож, заставив их расступиться. Через минуту после этого приехали полицейские, которые и задержали мужчину.

Выяснилось, что к разбойному нападению причастен 43-летний житель Клепиковского района. Мужчина несколько дней пил с друзьями, а когда выпивка закончилась, взял нож и отправился в магазин за добавкой. Ранее он был судим за кражу, грабёж и разбойное нападение.

В отношении «покупателя» возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.