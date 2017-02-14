В Рязанской области раскрыта кража 400 метров железнодорожного пути

Рельсы с узкоколейки в Клепиковском районе похищали приезжие из Московской области.

Происшествия

В Рязанской области сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже рельсов с грузового железнодорожного пути. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О подозрительном автомобиле, стоящем у развилки дороги в лесу, участковому сообщил житель посёлка Болонь Клепиковского района. Дорога, где стояла машина, вела к закрытым на зиму торфоразработкам. Оборудование, установленное там, а также узкоколейная железная дорога могли привлечь внимание воров, поэтому участковый сразу же заинтересовался полученной информацией и попросил помощи у коллег.

На место выехало сразу несколько автомобилей. Полицейские предположили, что в УАЗе находится человек, который должен сообщить об опасности подельникам, работающим на торфоразработке, поэтому вторая машина с полицейскими сразу же направилась туда.

План полицейских удался. На месте преступления были задержаны жители Московской области – 47 и 35-ти лет. Они приехали на двух внедорожниках, привезли с собой инструменты и демонтировали рельсы грузового железнодорожного пути. Рельсы прямо на месте пилились на части и грузились в машины. Позднее в доме одного из подозреваемых были найдены материалы, вывезенные злоумышленниками в прошлые разы. По мнению полицейских, жителям Московской области в этом году удалось совершить не менее 10 рейсов с грузом. В общей сложности ими были похищены рельсы с 400 метров узкоколейки.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.