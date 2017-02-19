http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_propala_pozhilaja_zhenschina190217/
В Рязанской области пропала пожилая женщина
Происшествия 250
В Рязанской области пропала пожилая женщина
Происшествия 250
Пенсионерка дезориентирована.
В Рязанской области пропала Валентина Михайловна Зайцева (Фомина), 1938 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».
Известно, что Валентина Михайловна ушла из дома в деревне Ершово Старожиловского района в субботу, 18 февраля, с тех пор её местонахождение неизвестно.
Пенсионерка дезориентирована.