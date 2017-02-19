В Рязанской области пропала пожилая женщина

Пенсионерка дезориентирована.

Происшествия

В Рязанской области пропала Валентина Михайловна Зайцева (Фомина), 1938 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Известно, что Валентина Михайловна ушла из дома в деревне Ершово Старожиловского района в субботу, 18 февраля, с тех пор её местонахождение неизвестно.

Пенсионерка дезориентирована.