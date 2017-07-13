http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_propala_molodaja_devushka130717/
В Рязанской области пропала молодая девушка
Происшествия 87
В Рязанской области пропала молодая девушка
Происшествия 87
Сообщается, что она может находиться в посёлке Московский Московской области.
В Рязанской области пропала 22-летняя Валерия Сабирова. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
В последний раз её видели в деревне Великая Лука Кораблинского района 12 июля. Сообщается, что она может находиться в посёлке Московский Московской области.
В день пропажи на девушке были чёрные брюки и чёрная кофта, на ногах – коричневые балетки.