http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_serjoznoe_dtp/
В Рязанской области произошло серьёзное ДТП
Происшествия 198
В Рязанской области произошло серьёзное ДТП
Происшествия 198
По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие.
Вечером в среду, 28 декабря, на 302 километре федеральной трассы М-6 «Каспий» на территории Ряжского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика – столкнулись «Киа Рио», «Ниссан Жук» и «Фотон». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Информация об аварии поступила спасателям в 20.26.
По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие.
На ликвидацию последствий выезжал пожарный расчёт.