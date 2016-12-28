В Рязанской области произошло серьёзное ДТП

По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие.

Происшествия

Вечером в среду, 28 декабря, на 302 километре федеральной трассы М-6 «Каспий» на территории Ряжского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика – столкнулись «Киа Рио», «Ниссан Жук» и «Фотон». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация об аварии поступила спасателям в 20.26.

По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие.

На ликвидацию последствий выезжал пожарный расчёт.