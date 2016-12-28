http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_razbojnoe_napadenie281216/
В Рязанской области произошло разбойное нападение
Происшествия 98
В Рязанской области произошло разбойное нападение
Происшествия 98
На улицах Рязани полицейскими задержано 30 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 8 нарушителей.
Во вторник, 27 декабря, на территории Рязанской области произошло 10 преступлений, 4 из них – в Рязани. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления МВД России.
В криминальной сводке полиции – разбойное нападение, пять краж. Дважды за сутки изымались наркотики.
На улицах Рязани полицейскими задержано 30 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 8 нарушителей.