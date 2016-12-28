В Рязанской области произошло разбойное нападение

На улицах Рязани полицейскими задержано 30 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 8 нарушителей.

Происшествия

Во вторник, 27 декабря, на территории Рязанской области произошло 10 преступлений, 4 из них – в Рязани. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления МВД России.

В криминальной сводке полиции – разбойное нападение, пять краж. Дважды за сутки изымались наркотики.

На улицах Рязани полицейскими задержано 30 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 8 нарушителей.