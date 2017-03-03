В Рязанской области прямо на территории посёлка устроили массовое захоронение убитых лис

Животных всю зиму в администрацию приносили охотники для борьбы с бешенством.

Происшествия

В посёлке Милославское в рязанской области прямо на территории населённого пункта захоронили убитых лис. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Трупы животных в течение зимы в администрацию посёлка приносили местные охотники. Таким образом, в Милославском районе боролись с распространением бешенства. Убитые лисы хранились на складе в бочках, но кто-то вскрыл замки, выкинул лис и украл бочки.

Ничего лучше, чем захоронить животных, среди которых могли быть и бешеные, на территории посёлка местные власти не придумали. Трактор разрыл яму на улице Дорожной, туда были сгружены трупы, после чего яму закопали землёй.

По закону же убитых животных должны были отправить на утилизацию. Когда о захоронении стало известно районным властям, на место приехали начальник милославского пожароспасательного гарнизона Сергей Никонов, начальник пожарной части №28, полицейские, специалисты районной администрации и Татьяна Пахомкина, начальник Милославской ветеринарной станции.

На тракториста Валерия Объедкова был составл протокол о правонарушении.

По словам главы администрации Милославского поселения Игоря Петрушина, после того как были украдены бочки, где хранились трупы, животных собирались отвезти на скотомогильник в Мураевню, но из-за распутицы туда проехать нельзя. Поэтому и было принято решение захоронить лис прямо в посёлке.

Вчера все лисы были выкопаны и отправлены в Рязанскую облветлабораторию для сжигания.