В Рязанской области приезжий браконьер застрелил лося

В отношении 34-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ, он взят под стражу.

Происшествия

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» совместно с инспекторами ДПС задержал на территории Скопинского района подозреваемого в браконьерстве. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Информация о незаконной добыче животного поступила сначала от охотника леснику, а затем после проверки тот сообщил о случившемся в полицию. Лось был убит и разделан в лесу недалеко от села Новое Еголдаево Ряжского района.

После этого полицейские по следам смогли определить населённый пункт, куда мог отправиться злоумышленник. В одном из соседних сёл местные жители рассказали, что недавно туда к родственникам заезжал житель московского региона. При этом у мужчины был прицеп со снегоходом, и он вполне мог поехать на охоту. Свидетели также сообщили приметы его автомобиля.

Ориентировки были переданы сотрудникам Госавтоинспекции. Через некоторое время «Фольксваген» с подозреваемым был остановлен в Скопинском районе. При досмотре машины полицейские нашли ружья и разделанную тушу лося.

В отношении 34-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ, он взят под стражу.