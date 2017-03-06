В Рязанской области попал под следствие генеральный директор, не плативший работникам зарплату

За несколько месяцев предприятие задолжало сотрудникам почти 2 млн. рублей.

Происшествия

В Михайловском районе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора сельскохозяйственного предприятия, которого подозревают в невыплате зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

По версии следствия, с ноября 2016 года по февраль 2017 года руководитель предприятия не выплатил зарплату 49 работникам. Общая сумма долга составила почти 2 млн. рублей. При этом, как отмечается в пресс-релизе Следственного комитета, генеральный директор сам получал деньги, а также направлял прибыль на погашение кредитов.

В настоящее время расследование продолжается.