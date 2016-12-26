В Рязанской области полицейские изъяли 226 бутылок спиртосодержащего лосьона
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Также нарушения при торговле спиртным были выявлены в одном из кафе в Рязани.
В рамках очередных рейдовых мероприятий в Рязани и области сотрудники полиции выявили четыре нарушения и изъяли 226 бутылок спиртосодержащего лосьона. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил официальный сайт регионального УМВД.
В Рязани алкоголем торговали в нестационарных палатках на улицах Островского и Черновицкой. Там полицейские изъяли 80 литров спиртного. Ещё одно нарушение в областном центре было выявлено в кафе, работающем на улице Юннатов.
В Шацком районе задержан 21-летний местный житель, перевозивший 12 литров спиртосодержащей жидкости без каких либо документов.
Лосьоны, в которых может содержаться метиловый спирт, были обнаружены и изъяты в селе Заречье Спасского района, в городах Спасск и Спас-Клепики, а также в селе Житово Рыбновского района.
Также в сообщении отмечается, что перед Новым годом и в период праздников рязанские полицейские переведены на усиленный режим службы.