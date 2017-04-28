В Рязанской области по подозрению в убийстве задержали жительницу Москвы

В ходе пьяной ссоры женщина зарезала сожителя.

Происшествия

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 55-летней жительницы Москвы, подозреваемой в убийстве сожителя. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, убийство произошло утром 27 апреля в жилом доме в деревне Беркеево Касимовского района. Нетрезвые мужчины и женщина поссорились на почве ревности. Завершился разговор тем, что москвичка ударила своего 57-летнего сожителя кухонным ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Женщина задержана, решается вопрос о помещении её под стражу.