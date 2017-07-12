В Рязанской области осудили бывшую начальницу почтового отделения

Работница присваивала деньги за проданные клиентам товары.

Происшествия

Сасовский районный суд вынес приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи, которая обвинялась в присвоении денег. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В ходе следствия и суда было установлено, что в период с ноября 2016 по март 2017 года работница почты не проводила через кассу часть денег, полученных за продажу клиентам различных товаров. Таким образом, она присвоила более 170 тыс. рублей.

Суд признал подсудимую виновной и с учётом сопутствующих обстоятельств, в том числе частичного возмещения ущерба, назначил в качестве наказания 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.