В Рязанской области оперативно раскрыли квартирный грабёж

Неизвестный отобрал у хозяина жилья сотовый телефон и продукты из холодильника.

Происшествия

В городе Рыбное сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении 45-летнего жителя райцентра. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Пострадавший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что утром к нему в дверь постучал нетрезвый мужчина и потребовал денег на выпивку. Когда хозяин отказался стать «спонсором банкета», гость набросился на него с кулаками, забрал мобильный телефон и продукты из холодильника, после чего ушёл.

Полицейские зафиксировали приметы злоумышленника и начали его розыск. Свидетели рассказали, что видели похожего мужчину, заходившего в магазин, где его могли знать. Выяснилось, что к ограблению причастен 36-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Украденное было найдено у него дома за кроватью.