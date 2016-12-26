В Рязанской области «Нексия» протаранила «Камаз»

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка, жительница Московской области.

Происшествия

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности трагического ДТП, случившегося в пятницу, 23 декабря, на территории Скопинского района.

По данным Госавтоинспекции, в 18.50 на 255 километре федеральной трассы М-6 «Каспий» 33-летний рязанец, управляя автомобилем «Дэу Нексия», не учёл дорожных условий, не выбрал оптимальный скоростной режим и при обгоне врезался в ехавший в попутном направлении «Камаз». За рулём грузовика находился 22-летний житель Липецкой области.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка, жительница Московской области. Ещё один пассажир – 22-летний молодой человек – оказался в больнице.