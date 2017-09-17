В Рязанской области фура раздавила легковушку

По словам очевидца, в аварии погибла молодая девушка, ещё двое пострадали

Происшествия

В воскресенье, 17 сентября в Шилове произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте» .

По словам очевидца, во время ДТП погибла молодая девушка-водитель, ещё два пассажирки легкового автомобиля травмированы.