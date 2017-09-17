http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_fura_razdavila_legkovushku/
В Рязанской области фура раздавила легковушку
Происшествия 128
В воскресенье, 17 сентября в Шилове произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе
«Новости Рязани Вконтакте» .
Фото:
Дима Борисов
В Рязанской области фура раздавила легковушку
Происшествия 128
По словам очевидца, в аварии погибла молодая девушка, ещё двое пострадали
В воскресенье, 17 сентября в Шилове произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе
По словам очевидца, во время ДТП погибла молодая девушка-водитель, ещё два пассажирки легкового автомобиля травмированы.
Фото: