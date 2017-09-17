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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_fura_razdavila_legkovushku/

В Рязанской области фура раздавила легковушку
По словам очевидца, в аварии погибла молодая девушка, ещё двое пострадали

Происшествия   128

В воскресенье, 17 сентября в Шилове произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте» .

По словам очевидца, во время ДТП погибла молодая девушка-водитель, ещё два пассажирки легкового автомобиля травмированы.

Фото: Дима Борисов