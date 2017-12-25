В Рязанской области будут судить владельца карусели, на которой пострадал 3-летний ребёнок

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Происшествия

В Сасове будут судить 58-летнего жителя Тверской области, который обвиняется в оказании услуг детям до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Как было установлено в ходе следствия, в начале октября 2017 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, установил в Сасове детскую карусель. 11 октября одна из машинок упала с карусели вместе с находившимся внутри 3-летним ребёнком. При падении мальчик получил ушиб мягких тканей.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.