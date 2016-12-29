http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_oblasti_budut_sudit_byvshego_sotrudnika_fsin_podozrevaemogo_v_melkih_vzjatkah/
В Рязанской области будут судить бывшего сотрудника ФСИН, подозреваемого в мелких взятках
Происшествия 104
В Рязанской области будут судить бывшего сотрудника ФСИН, подозреваемого в мелких взятках
Происшествия 104
На скамье подсудимых окажется и москвичка, которая подозревается в передаче ему денег.
В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделов регионального управления ФСИН России и жительницы Москвы, которые обвиняются в мелком взяточничестве. Об этом сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
По версии следствия, женщина дважды переводила деньги на банковскую карточку сотрудника ФСИН – сначала она заплатила 10 тыс. рублей за организацию свидания с сыном, затем 5 тыс. рублей за то, чтобы его не направляли в штрафной изолятор.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.