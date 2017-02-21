В Рязанской области бойцы ОМОНа обезвредили самодельное взрывное устройство

«Бомбу» случайно обнаружил на пустыре житель Спасска.

Происшествия

Самодельное взрывное устройство обезвредили бойцы ОМОНа Отдела Росгварии по Рязанской области. Об этом сообщает официальный сайт Росгвардии.

О найденной на пустыре подозрительной находке сообщил житель города Спасска. При обследовании было установлено, что в пакете находится самодельное взрывное устройство, состоящее из двух банок пороха и газовых баллончиков, обмотанных проводами. По мнению сапёров, находка представляла опасность для людей.

Бойцы ОМОНа доставили опасный предмет на специализированный полигон и обезвредили его.