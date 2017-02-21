Самодельное взрывное устройство обезвредили бойцы ОМОНа Отдела Росгварии по Рязанской области. Об этом сообщает официальный сайт Росгвардии.
О найденной на пустыре подозрительной находке сообщил житель города Спасска. При обследовании было установлено, что в пакете находится самодельное взрывное устройство, состоящее из двух банок пороха и газовых баллончиков, обмотанных проводами. По мнению сапёров, находка представляла опасность для людей.
Бойцы ОМОНа доставили опасный предмет на специализированный полигон и обезвредили его.