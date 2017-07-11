В Рязанской области 15-летний мотоциклист сбил 16-летнего пешехода

В результате ДТП также пострадал 16-летний пассажир мотоцикла.

Происшествия

В понедельник, 10 июля, около 10 часов вечера в селе Секирово Скопинского района произошло ДТП с участием 15-летнего мотоциклиста. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 15-летний житель Москвы, ехавший на мотоцикле «SAGITTA-GEDY250» без прав, не справился с управлением и совершил наезд на 16-летнего пешехода.

В медицинское учреждение с травмами были доставлены пострадавший пешеход и 16-летний пассажир мотоцикла.