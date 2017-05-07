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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_derevne_kaldevo_sgorela_banja/

В рязанской деревне Калдево сгорела баня
Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия   92

В субботу, 6 мая, около 10 часов вечера в деревне Калдево Клепиковского района произошёл пожар, в результате которого огнём была повреждена по всей площади деревянная баня с металлической кровлей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы, 2 пожарных автомобиля, 4 представителя ведомственной пожарной охраны.