В рязанской деревне Деревенское произошёл пожар

В результате пожара огнём уничтожена деревянная хозпостройка с металлической крышей.

Происшествия

В пятницу, 3 февраля, в 10.51 в деревне Деревенское Спасского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём уничтожена деревянная хозпостройка с металлической крышей. Люди не пострадали.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.