http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazanskoj_derevne_derevenskoe_proizoshjol_pozhar/
В рязанской деревне Деревенское произошёл пожар
Происшествия 117
В рязанской деревне Деревенское произошёл пожар
Происшествия 117
В результате пожара огнём уничтожена деревянная хозпостройка с металлической крышей.
В пятницу, 3 февраля, в 10.51 в деревне Деревенское Спасского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём уничтожена деревянная хозпостройка с металлической крышей. Люди не пострадали.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.