В Рязани задержали девушку с 4 граммами героина

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия

На улице Лесопарковой в Рязани задержали 21-летнюю жительницу посёлка Мурмино, у которой при себе оказалось 40 доз героина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Ранее девушка не однократно попадала в полицию за причастность к незаконному обороту наркотиков. В этот раз при себе у неё находился свёрток с 4 граммами героина. Задержанная рассказала, что наркотик предназначался ей самой и её знакомым.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.