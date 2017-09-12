В Рязани за мелкое хулиганство задержаны четверо иностранцев

Приезжие отказывались покинуть бильярдную после окончания времени аренды и при этом угрожали окружающим.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции доставили в отдел четверых иностранцев. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Полицейских вызвали сотрудники гостиницы, расположенной в Октябрьском районе Рязани. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в помещении бильярдной произошёл конфликт между девушкой-барменом, и приехавшими в начале сентября для работы на одном из предприятий Рязани гражданами Казахстана. Иностранцы отказывались покинуть бильярдную после окончания времени аренды и при этом угрожали окружающим.

На приезжих составлены административные протоколы, их могут оштрафовать или арестовать на срок до 15 суток.