В Рязани вынесен приговор предпринимателю, похитившему из банка 150 миллионов рублей

За это преступление ему назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Происшествия

В пятницу, 10 февраля, приговором Советского районного суда Рязани индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ст.159.1 УК РФ. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в прокуратуре Советского района.

В ходе следствия и суда было установлено, что, предоставляя заведомо ложные сведения банку, заёмщик причинил банку ущерб в 150 млн. рублей. За это преступление предпринимателю назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.