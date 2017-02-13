В Рязани вынесен приговор наркоторговцу-иностранцу, обворовывавшему супермаркеты

Московский районный суд приговорил мужчину к 7 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Происшествия

В Рязани суд вынес приговор 29-летнему приезжему из СНГ, проживавшему в городе без регистрации. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Рязанским полицейским удалось доказать причастность мужчины к семи наркопреступлениям, а также к трём имущественным преступлениям. В общей сложности у иностранца было изъято 7,572 кг марихуаны и 2 грамма «синтетики». Также было доказано, что преступник похищал из рязанских супермаркетов продукты, спиртное, одежду и обувь.

Московский районный суд приговорил мужчину к 7 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.