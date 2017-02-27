В Рязани выявлены нарушения закона в кафе и закусочной

В отношении нарушителей составлены протоколы.

Происшествия

Всего за минувшие выходные дни в регионе было изъято 200 литров спиртного.

За минувшие выходные дни сотрудники полиции изъяли в Рязани и области 200 литров алкоголя. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Алкогольной продукцией незаконно торговали в палатках на улицах Высоковольтной и Есенина в Рязани, а также в посёлке Лесная Поляна Шацкого района.

Нарушения также выявлены в магазинах на улицах Магистральной и Качевской в Рязани. Также нарушения правил торговли пресечены в кафе на улице Новикова-Прибоя, в двух кафе на улице Интернациональной и в закусочной на улице Зубковой.

В отношении нарушителей составлены протоколы.