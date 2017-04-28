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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_voditel_probil_ograzhdenie_i_vyletel_na_trotuar/

В Рязани водитель пробил ограждение и вылетел на тротуар
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   316

В пятницу, 28 апреля, в Рязани, в районе Южного промузла, автомобиль БМВ выехал на встречку, пробил ограждения и вылетел на тротуар. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

Также очевидец пишет, что автомобиль повредил светофор. 