В Рязани в ДТП попала машина ДПС

Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Утром в субботу, 31 декабря, в группе «Подслушано у водителей» в Рязани появилось сообщение о ДТП с участием машины ДПС.

По словам автора поста, авария произошла на улице Октябрьской. Он также отмечает, что полицейские ехали без сирены, но с включёнными проблесковыми маячками.