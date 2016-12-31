http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_v_dtp_popala_mashina_dps/
В Рязани в ДТП попала машина ДПС
Происшествия 400
Утром в субботу, 31 декабря, в группе
«Подслушано у водителей» в Рязани появилось сообщение о ДТП с участием машины ДПС.
В Рязани в ДТП попала машина ДПС
Происшествия 400
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».
Утром в субботу, 31 декабря, в группе
По словам автора поста, авария произошла на улице Октябрьской. Он также отмечает, что полицейские ехали без сирены, но с включёнными проблесковыми маячками.