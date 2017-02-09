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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_stolknulis_benzovoz_i_marshrutka/

В Рязани столкнулись бензовоз и маршрутка
Информация о ДТП появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   230

В Рязани, в районе посёлка Никуличи, произошло ДТП с участием бензовоза и маршрутки. Фото с места аварии опубликовано в четверг, 9 февраля, в группе «Новости Рязани ВКонтакте »

Подробности произошедшего пока не известны. 