http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_stolknulis_benzovoz_i_marshrutka/
В Рязани столкнулись бензовоз и маршрутка
Происшествия 230
В Рязани, в районе посёлка Никуличи, произошло ДТП с участием бензовоза и маршрутки. Фото с места аварии опубликовано в четверг, 9 февраля, в группе «
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В Рязани столкнулись бензовоз и маршрутка
Происшествия 230
Информация о ДТП появилась в социальной сети «Вконтакте».
В Рязани, в районе посёлка Никуличи, произошло ДТП с участием бензовоза и маршрутки. Фото с места аварии опубликовано в четверг, 9 февраля, в группе «
Подробности произошедшего пока не известны.