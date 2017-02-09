В Рязани столкнулись бензовоз и маршрутка

Информация о ДТП появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

В Рязани, в районе посёлка Никуличи, произошло ДТП с участием бензовоза и маршрутки. Фото с места аварии опубликовано в четверг, 9 февраля, в группе « Новости Рязани ВКонтакте »

Подробности произошедшего пока не известны.