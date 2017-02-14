В Рязани совершено разбойное нападение на предпринимателя

Выйти на подозреваемых помогла экспертиза ДНК.

Происшествия

В Рязани совершено разбойное нападение на 44-летнего предпринимателя. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Пострадавший рассказал, что трое неизвестных в масках напали на него в подъезде жилого дома. Мужчине брызнули из газового балончика в лицо, после чего отобрали сумку с документами. В этот день пострадавший должен был отвезти партнёрам крупную сумму денег, но купюры он положил в одежду, а не в сумку, поэтому нападавшие своей цели не достигли.

Оперативники уголовного розыска установили, что подобные выезды с перевозкой денег мужчина совершал уже неоднократно и об этих рейсах могли знать другие люди. Круг подозреваемых был очень широкий.

Через некоторое время местный участковый обнаружил в полукилометре от места преступления пакет с чёрными масками, в которых были нападавшие. Они были переданы экспертам. Криминалисты сняли с масок пробы ДНК. Анализ генетических материалов вывел на 22-летнего жителя соседнего региона, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранителей. Установление личности возможного участника нападения заметно ускорило раскрытие преступления. Через некоторое время было установлено, что подозреваемый в последнее время живёт в Рязани. Нападение он совершил с двумя знакомыми рязанцами 22 и 20 лет.

На данный момент известно, что информацию о деньгах, перевозимых предпринимателем, нападавшие получили от его родственника. Сейчас он также проверятся на причастность к преступлению.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, им грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые взяты под стражу.