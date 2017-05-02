В Рязани сотрудники полиции прикрыли наркопритон

В отношении хозяина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, располагавшегося в одном из домов на улице Островского. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Информация о подозрительных людях, собирающихся в доме, поступила в ходе межведомственной акции «Вместе против наркотиков». Проверив её, оперативники установили, что притон у себя организовал 25-летний житель Рязани. В квартире собирались потребители «синтетики».

В отношении хозяина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ.