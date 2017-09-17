http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_sotrudniki_mchs_predotvratili_samoubijstvo_muzhchiny/
В Рязани сотрудники МЧС предотвратили самоубийство мужчины
Происшествия 69
В воскресенье, 17 сентября, около часа дня в посёлке Приокский в Рязани сотрудники МЧС предотвратили самоубийство. Об этом сообщает
сайт рязанского бюро «Новой газеты».
В Рязани сотрудники МЧС предотвратили самоубийство мужчины
Происшествия 69
Спасатели оперативно прибыли на место в посёлке Приокский.
В воскресенье, 17 сентября, около часа дня в посёлке Приокский в Рязани сотрудники МЧС предотвратили самоубийство. Об этом сообщает
Спасатели оперативно приехали к дому №5 по улице Молодцова и сняли с крыши потенциального самоубийцу, после чего передали его полицейским.