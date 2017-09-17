В Рязани сотрудники МЧС предотвратили самоубийство мужчины

Спасатели оперативно прибыли на место в посёлке Приокский.

Происшествия

В воскресенье, 17 сентября, около часа дня в посёлке Приокский в Рязани сотрудники МЧС предотвратили самоубийство. Об этом сообщает сайт рязанского бюро «Новой газеты».

Спасатели оперативно приехали к дому №5 по улице Молодцова и сняли с крыши потенциального самоубийцу, после чего передали его полицейским.