В Рязани снизилась преступность

Начальник рязанской полиции отчитался о работе за 2016 год.

Происшествия

В Рязани за 2016 год на 86% снизилось число зарегистрированных преступлений. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил руководитель городского УМВД Александр Морозов, выступая с отчётом о работе ведомства.

Снижение отмечено по ряду категорий преступлений. Так, на 14,9% снизилось число тяжких и особо тяжких правонарушений, меньше стало угонов, краж, грабежей, преступлений против личности, преступлений, совершённых ранее судимыми и иностранными гражданами, а также причинения вреда средней тяжести. На 3% меньше стало преступлений, совершённых на улицах а также в ночное время. Напротив, увеличилось число преступлений, совершённых несовершеннолетними. По словам Александра Морозова, увеличение преступлений данной категории связано с передачей дел, завершённых в 2015 году, только в 2016 году.

Также снизилось число преступлений и экономической направленности. Всего выявлено 175 правонарушений, что на 30% меньше показателей прошлого года. Зафиксировано 108 лиц, совершивших преступления, из них 77 – преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких.