http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_sgorela_dacha-pricep/
В Рязани сгорела дача-прицеп
Происшествия 16
В Рязани сгорела дача-прицеп
Происшествия 16
Пожар произошёл утром в воскресенье на улице 3-я Линия.
В воскресенье, 30 апреля, в 10.52 на улице 3-я Линия в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём был повреждён металлический прицеп-дача. Люди не пострадали.
Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.
На место происшествия выезжал пожарный расчёт.