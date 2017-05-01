В Рязани сгорела дача-прицеп

Пожар произошёл утром в воскресенье на улице 3-я Линия.

Происшествия

В воскресенье, 30 апреля, в 10.52 на улице 3-я Линия в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён металлический прицеп-дача. Люди не пострадали.

Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжал пожарный расчёт.